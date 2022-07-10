Москва, , 11:01 — REGNUM Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России к июню 2022 года составила 2 млн 380 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В марте текущего года на фоне антироссийских санкций в России начался быстрый рост цен на автомобили. Рекордная средневзвешенная цена — 2 млн 807 тыс. рублей — была зафиксирована по итогам марта. В сравнении с февралём показатель вырос на 30%.

После этого рынок начал стабилизироваться, а цены — снижаться. В апреле средние цены снизились на 9%, в мае — ещё на 7%. К концу весны средневзвешенная цена составила 2 млн 380 тыс. рублей.

В начале 2022 года этот показатель составлял 2 млн 95 тыс. рублей. Таким образом, за первые пять месяцев года средневзвешенная цена на новое авто в России выросла на 14%.

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