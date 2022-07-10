Томск, , 11:00 — REGNUM В Томске правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Томске УМВД по Томской области

Днём 9 июля на проспекте Мира в Томске произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Toyota. По предварительным данным, водитель японской легковушки не убедился в безопасности совершаемого манёвра.

«В результате происшествия, 18 и 15-летняя девушки-пассажиры автомобиля Kia и 8 летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota для осмотра доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.