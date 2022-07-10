София, , 11:00 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии объявил о намерении приступить к рассмотрению законопроекта, обязывающего автолюбителей размещать в своих транспортных средствах специальные записывающие устройства. Об этом 10 июля сообщает болгарская газета «Стандарт».

По предварительным данным, указанные приоры являются аналогом «черных ящиков» в ВВС и гражданской авиации. Как утверждают эксперты, нововведение позволит в значительной степени сократить количество дорожно-транспортных происшествий в стране, а в случае катастрофы правоохранители смогут получить достоверную информацию о причинах и деталях трагедии.

Соответствующая инициатива уже получила одобрение в профильном парламентском комитете.

Напомним, по числу ДТП Болгария занимает лидирующую позицию в Восточной Европе.