Донецк, 10 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили две установки «Град», один БПЛА «Фурия», подавили три огневые точки ВСУ. Об этом 10 июля сообщает народная милиция республики.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

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«️Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один БПЛА «Фурия», два бронированных автомобиля. Подавлены 3 огневые точки противника в районах н. п. Авдеевка, Новгородское и Дылеевка», — отмечается в сообщении.

Также за прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов.