Москва, 10 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В ЛДПР предложили отказаться от термина «президент» в отношении главы государства и заменить его на «правитель».

Латиница

«Партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далёкой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем её исправить», — отметили в пресс-службе ЛДПР.

Изменения в Конституцию закрепили слово «президент» в отношении главы государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отказаться от слова «президент» предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Госдума приняла закон, запрещающий называть президентами субъектов РФ губернаторов.