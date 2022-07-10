Херсон, 10 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В воскресенье, 10 июля, в небе над Херсоном четыре раза сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ. Об этом 10 июля сообщает ТАСС.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Отмечается, что, по предварительным данным, в небе над городом произошло четыре взрыва и видны работы российских систем ПВО.

Также указывается, что на одной из центральных херсонских улиц — Перекопской — поднимается дым и добавляется, что на данный момент нет официального подтверждения произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совфеде предложили считать максимальный учет национальных интересов России ключевым критерием победы.