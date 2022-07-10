Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Возраст 79-летнего американского лидера Джо Байдена становится «неудобной проблемой» для его партии, пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это связано с планами Байдена баллотироваться на второй срок.

«Его уровень энергии … уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники следят за ним», — отметил обозреватель, добавив, что Байден заметно постарел за последние годы — шаркает при ходьбе и запинается в ходе публичных выступлений.