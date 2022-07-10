Вашингтон, 10 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Возраст 79-летнего американского лидера Джо Байдена становится «неудобной проблемой» для его партии, пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, это связано с планами Байдена баллотироваться на второй срок.

«Его уровень энергии … уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники следят за ним», — отметил обозреватель, добавив, что Байден заметно постарел за последние годы — шаркает при ходьбе и запинается в ходе публичных выступлений.