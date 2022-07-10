Монгун-Тайгинский район, Тува, 10 июля 2022, 10:53 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 60-летний житель Монгун-Тайгинского района по обвинению в охоте на краснокнижного монгольского сурка (тарбагана). Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, 12 апреля на чабанской стоянке знакомого нашёл два промысловых капкана, после чего решил поохотиться на тарбагана, занесённых в Красную книгу России. Мужчина установил капканы возле норки грызунов, которых видел раньше недалеко от стоянки.
«Вернувшись на следующий день, обнаружил пойманного в капкане зверька, после чего убил его ударом камнем по голове. Тушку тарбагана и капканы браконьер принёс на чабанскую стоянку, где они были установлены и изъяты сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.
Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Нанесённый им ущерб охотничьему фонду составил 15 тыс. рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.