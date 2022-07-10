Монгун-Тайгинский район, Тува, , 10:53 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 60-летний житель Монгун-Тайгинского района по обвинению в охоте на краснокнижного монгольского сурка (тарбагана). Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Тушки монгольского сурка (тарбагана). Тува МВД Тувы

По данным ведомства, 12 апреля на чабанской стоянке знакомого нашёл два промысловых капкана, после чего решил поохотиться на тарбагана, занесённых в Красную книгу России. Мужчина установил капканы возле норки грызунов, которых видел раньше недалеко от стоянки.

«Вернувшись на следующий день, обнаружил пойманного в капкане зверька, после чего убил его ударом камнем по голове. Тушку тарбагана и капканы браконьер принёс на чабанскую стоянку, где они были установлены и изъяты сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Нанесённый им ущерб охотничьему фонду составил 15 тыс. рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.