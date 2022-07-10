София, , 10:51 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о намерении выделить частным ветеринарным клиникам станы более 9 миллионов левов ($4,6 млн.) на реализацию программы иммунизации животных и домашней птицы. Об этом 10 июля сообщает БНР.

Согласно официальной информации, указанные средства будут равномерно распределены среди ветеринаров, работающих в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах страны. Соответствующие выплаты будут осуществляться по каналам государственного фонда поддержки сельского хозяйства.

Напомним, ранее в Болгарии были зафиксированы случаи «птичьего гриппа» и «африканской чумы свиней».