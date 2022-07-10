Москва, , 10:48 — REGNUM В Совфеде предложили считать максимальный учет национальных интересов России ключевым критерием победы.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Мир смотрит на Москву: наша победа — исторический крах современного запада, наш с ними «компромисс» — потеря доверия значительной части Человечества и продление опасной для РФ агонии слабеющего проамериканского мирка», — рассуждает член Совфеде Андрей Климов в телеграм-канале.

Сенатор исходит из того, что народ России в своём большинстве настроен победить силы зла и не поймёт отказа от победы над агрессивными супостатами.

По его убеждению, попытки изнутри помешать победе равносильны измене.

«Ключевой критерий Победы — максимальный учёт национальных интересов России. Чем адреснее и решительнее будем действовать, тем эффективнее добьёмся должного результата», — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что невозможно вести прежний диалог с теми, кто пытается нас уничтожить, забыв о международном праве, на чьей совести тысячи убийств наших сограждан и соотечественников.

«Многие из числа капитанов Запада, по сути, террористы, с которыми переговоры возможны лишь об их капитуляции», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным западных СМИ, Вашингтон с ЕС обсуждают «пути разрешения украинского конфликта дипломатическими способами».

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