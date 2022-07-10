В Совфеде назвали ключевой критерий победы на Украине
Москва, 10 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Совфеде предложили считать максимальный учет национальных интересов России ключевым критерием победы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»
«Мир смотрит на Москву: наша победа — исторический крах современного Запада, наш с ними «компромисс» — потеря доверия значительной части Человечества и продление опасной для РФ агонии слабеющего проамериканского мирка», — рассуждает член Совфеде Андрей Климов в телеграм-канале.
Сенатор исходит из того, что народ России в своём большинстве настроен победить силы зла и не поймёт отказа от победы над агрессивными супостатами.
По его убеждению, попытки изнутри помешать победе равносильны измене.
«Ключевой критерий Победы — максимальный учёт национальных интересов России. Чем адреснее и решительнее будем действовать, тем эффективнее добьёмся должного результата», — подчеркнул парламентарий.
Он уверен, что невозможно вести прежний диалог с теми, кто пытается нас уничтожить, забыв о международном праве, на чьей совести тысячи убийств наших сограждан и соотечественников.
«Многие из числа капитанов Запада, по сути, террористы, с которыми переговоры возможны лишь об их капитуляции», — отметил он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным западных СМИ, Вашингтон с ЕС обсуждают «пути разрешения украинского конфликта дипломатическими способами».