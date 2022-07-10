Берлин, , 10:43 — REGNUM Некоторые города ФРГ планируют в холодное время года организовать бесплатные общественные отапливаемые места, передает Bild. Такие планы есть у властей города Людвигсхафен. Также общественные отапливаемые места планируют сделать в Франкентале, Нойштадте, Ландау.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Данные места будут предназначены для граждан, которые на фоне энергетического кризиса не справятся с ростом цен на коммунальные услуги.

Ранее Bild со ссылкой на данные Ассоциации жилищного хозяйства сообщала, что электроэнергия в Германии может подорожать на несколько тысяч евро в год.