Москва, 10 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Авиалайнер Airbus A340 «Азербайджанских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в авиакомпании 10 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Модель Airbus A380-800

Отмечается, что капитан рейса J2 807 Баку — Москва (аэропорт Внуково) принял решение вернуться в аэропорт по техпричине. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Пассажиров задержанных рейсов Баку — Москва и Москва — Баку разместят в отеле до разрешения техпроблем.