Москва, , 10:38 — REGNUM Лидеры стран Запада, говоря о своей поддержке киевского режима, вероятно, не совсем трезво оценивают собственные возможности и способность «нести бремя» введённых ими против России санкций. Об этом 10 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграмм-канале.

Пушков Алексей

«Давая обещания Украине поддерживать её «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — отметил он в своём сообщении.

При этом Пушков напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, затем недавно объявивший о своей отставке, хвастливо заявлял о «конце вечеринки для российских углеводородов».

«Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — заключил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранее сообщивший о своём уходе в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон решает вопрос о том, чтобы в скором времени, возможно, уйти из политики.