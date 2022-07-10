Москва, 10 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака, сообщается на сайте правительства России.

Рыбак

«Труд специалистов рыбопромыслового флота, рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий пользуется большим уважением в обществе. Вы работаете в непростых условиях, всегда подходите к делу ответственно и добросовестно. Благодаря вам растут объемы вылова рыбы и прочих биоресурсов, производства аквакультуры, обеспечивается продовольственная безопасность государства. Ваша высококачественная продукция — на столе в каждом российском доме», — отмечается в сообщении.

Мишустин отметил, что правительство РФ уделяет важное внимание развитию отрасли. Многое делается для замещения на российские аналоги импортного оборудования, кормов, комплектующих для строительства судов, ведется борьба с браконьерством.

Он пожелал работникам рыбохозяйственного комплекса здоровья и благополучия.