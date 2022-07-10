Бухарест, , 10:28 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в столице Румынии Бухаресте. Об этом 10 июля сообщает бухарестская информационная служба News.ro.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня рано утром, когда легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с пассажирским автобусом. В результате водитель машины скончался на месте. Пострадавшие граждане были доставлены в одну из столичных клиник.

Проводится расследование.

Напомним, ранее МВД Румынии объявило о проведении в стране месячника безопасности дорожного движения.