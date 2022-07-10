Бухарест, , 10:27 — REGNUM Комиссия государственного секретариата по делам революции Румынии (SSPR) выступила с инициативой лишения известного румынского актера театра и кино Александру Аршинеля статуса участника «революционных действий 1989-го года». Об этом 10 июля сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Согласно официальной информации, в SSPR установили, что Аршинель не принимал непосредственного участия в свержении коммунистического лидера Николае Чаушеску. «Он не играл решающей роли в победе «румынской революции», не подвергал свою жизнь опасности в столкновениях с репрессивными силами и не противостоял тоталитарному режиму», — говорится в заявлении структуры.

Предполагается, что в ближайшее время с актера будут сняты специальные льготы, включая ежемесячное пособие в размере 2810 леев ($579), а также освобождение от налогов и пошлин.

82-летний Аршинель снялся в более 70 художественных фильмах. Советскому зрителю он запомнился по лентам «Серенада для Двенадцатого этажа» (1976) и «Анна и вор» (1981).