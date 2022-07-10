Москва, , 10:27 — REGNUM Как минимум трёх наёмников из Польши, воюющих на стороне киевского режима, уничтожили и ещё нескольких ранили российские спецназовцы в ходе боя возле села Долгенькое в Харьковской области. Об этом 10 июля рассказал офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО).

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По словам российского военного, которые приводит ТАСС, спецназовцами Вооружённых сил РФ был обнаружен вражеский ротный опорный пункт южнее села Долгенькое, после чего завязался бой.

«При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — сказал он.

Также офицер ЗВО уточнил, что на этом опорном пункте находилось сводное подразделение украинских боевиков и наёмников из Польши в составе, по предварительным данным, от 30 до 50 человек.

При этом он отметил, что раненных польских наёмников сразу же эвакуировали с опорного пункта с целью сокрытия из количества и вооружения, в то время как украинских военных не стали эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередные факты преступлений вооружённых украинских формирований против мирных жителей Донбасса зафиксируют и расследуют российские следователи.