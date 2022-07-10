Омск, , 10:26 — REGNUM В Омске ввели запрет на использование профнастила, металлопрофиля или металлических листов при оформлении фасадов зданий. Об этом говорится в постановлении мэрии от 5 июля об утверждении требований к облику зданий и ограждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно документу, заборы и фасады строений должны быть приведены к единому облику и соответствовать цветам и стилю, преобладающему на улице.

Горожанам также запрещено перекрашивать балконы и разрушать стены. Откосы и наличники не должны перекрашиваться отличной от цвета фасада краской.

При этом действие требований не распространяется на объекты культурного наследия, частные жилые дома, линейные объекты, а также здания, расположенные на внутренней территории промышленных предприятий.