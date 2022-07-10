Омск, 10 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Омске ввели запрет на использование профнастила, металлопрофиля или металлических листов при оформлении фасадов зданий. Об этом говорится в постановлении мэрии от 5 июля об утверждении требований к облику зданий и ограждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Согласно документу, заборы и фасады строений должны быть приведены к единому облику и соответствовать цветам и стилю, преобладающему на улице.

Горожанам также запрещено перекрашивать балконы и разрушать стены. Откосы и наличники не должны перекрашиваться отличной от цвета фасада краской.

При этом действие требований не распространяется на объекты культурного наследия, частные жилые дома, линейные объекты, а также здания, расположенные на внутренней территории промышленных предприятий.