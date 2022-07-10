Санкт-Петербург, 10 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Стриминговая платформа с записями спектаклей и прямыми трансляциями отдельных мероприятий Мариинского театра будет запущена в конце июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Alejandro В Мариинском театре

Интернет-ресурс будет запущен 28 июля. Запуск стриминговой платформы приурочен к завершению 239-го театрального сезона.

«Контент платформы будет регулярно дополняться, а с осени на нем планируется транслировать некоторые события Мариинского в режиме онлайн», — сообщили в театре.

Автором идеи записи некоторых спектаклей и концертов в высоком качестве стал художественный руководитель театра Валерий Гергиев. Ранее он сотрудничал с ведущими видеозаписывающими компаниями мира, но позже решил запустить создать собственную службу медиавещания.

Подготовка к запуску видеоплатформы велась около года. Одной из целей этого проекта является распространение наследия Мариинского в регионы России.