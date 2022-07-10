10 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 12:24 — REGNUM Участники бронепробега «Дорога мужества» провели торжественные церемонии возложения цветов ко Ржевскому мемориалу Советского солдата и к мемориальному комплексу Вязьмы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ржевский мемориал Советскому Солдату Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Во второй день бронепробега участники провели акцию памяти у Ржевского мемориального комплекса. Гостей встретила директор Ржевского Музея Победы Марина Капаева. Она поблагодарила участников за их вклад в дело сохранения исторической памяти, отметив особую роль подобных акций в воспитании патриотизма среди молодежи.

Директор Музея Победы у Ржевского мемориала Марина Копаева Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM Ржевский мемориал Советскому Солдату Василий Иванов © ИА REGNUM

Делегация из Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM Президент Военно-Технического Общества Алексей Мигалин Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Учащиеся кадетского класса возлагают венок к подножью Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественное возложение цветов к подножью Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественное возложение цветов к подножью Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Мигалин совместно с Мариной Копаевой прикрепляют магнитную звезду Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Со стороны участников бронепробега в дар музею были переданы фрагмент стены Брестской крепости и земля мемориалов Великой Отечественной войны, помещённая в гильзу от снаряда.

От Ржевского мемориала колонна бронепробега направилась в Вязьму.

Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму Василий Иванов © ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонна бронепробега «Дорога мужества» въезжает в Вязьму Василий Иванов © ИА REGNUM

На площади перед мемориалом генералу М. Г. Ефремову прошла торжественная церемония у Вечного огня с участием Вяземского муниципалитета. Встретить участников бронепробега пришли многие жители города.

Жители Вязьмы пришли на выставку техники бронепробега «Дорога мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога мужества» в Вязьме Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Попов, один из ветеранов ВТО Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Вяземского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

В приветственном слове президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин отметил, что Вязьма — это один из городов, где бронепробег ждут больше всего. Один из ветеранов ВТО Владимир Попов подчеркнул особое значение выставки боевой техники, имеющей целью познакомить всех желающих с военной историей СССР и России.

Алексей Мигалин и Инна Демидова на торжественной церемонии у Вяземского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Командир поискового отряда «Панфиловшылар» Бахытжан Утепов у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Вячеслав Макаров у Ржевского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов у Вяземского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям исторического музея Вязьмы Василий Иванов © ИА REGNUM Алексей Мигалин награждает грамотой председателя комитета по культуре, спорту и туризму Вяземского райна Виктора Смирнова Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов у Вяземского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония у Вяземского мемориала Василий Иванов © ИА REGNUM

Глава администрации Вяземского района Смоленской области Инна Васильевна Демидова поблагодарила всех участников бронепробега и пожелала им доброго пути. Совместно с Алексеем Мигалиным они прикрепили магнитную звезду на пункт назначения Вязьма.

Алексей Мигалин и Инна Демидова наклеивают звезду на пункт назначения Вязьма Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Вязьмы провожают колонну бронепробега «Дорога мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, бронепробег «Дорога мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.