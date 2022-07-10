Иркутск, , 10:16 — REGNUM Поскольку в период спада заболеваемости COVID-19, наступило самое удачное время для прививок, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 10 июля известил, что вакцинировался.

Вакцинация Yarregion.ru

«Предварительно сдал экспресс-тест, отрицательный. Самочувствие нормальное. К осеннему периоду, когда прогнозируется увеличение рисков инфицирования COVID-19, организм после повторной прививки успеет сформировать достаточную защиту. На сегодня в медучреждениях Иркутской области от коронавируса привито более 1,3 млн жителей. Важно не потерять достигнутого уровня коллективного иммунитета. У многих подходит срок повторной прививки в июле–августе. Всего на данный момент повторно прививки получили более 300 тыс. из числа взрослого населения.

Проводится первичная иммунизация и детского населения в возрасте 12-17 лет. Завершили курс вакцинации 2317 подростков. Для тех, кто ещё сомневается: важно сделать прививку сейчас, чтобы минимизировать риск тяжелого течения ковида! Сегодня в медицинских организациях области имеется более 120 тыс. доз вакцины», — отметил Игорь Кобзев в своём телеграмм-канале.

Как сообщало

, пидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 10 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8694 человека (0 за сутки).

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