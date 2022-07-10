Лондон, 10 июля 2022, 10:15 — REGNUM Ранее сообщивший о своём уходе в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон решает вопрос о том, чтобы в скором времени, возможно, уйти из политики. Об этом 10 июля сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
U.S. Department of State

Отмечается, что после нескольких поражений консервативной партии в ход довыборов в южных округах страны политик понял, что не сможет форсировать довыборы в своем маргинальном избирательном округе Аксбридж и южный Райслип.

«Но два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах», — говорится в публикации.

Также указывается, что в случае ухода из политической деятельности бывший глава британского правительства может снова заняться публицистикой и выступлениями, приносивших ему доход до 2016 года.

При этом один из источников рассказал изданию, что Джонсон обдумывает это вопрос во время текущих выходных и пока неясно, принял ли он решение по нему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании сделали экс-глава МИД страны Джереми Хант и экс-глава минздрава страны Саджид Джавид.