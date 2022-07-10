Лондон, 10 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ранее сообщивший о своём уходе в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон решает вопрос о том, чтобы в скором времени, возможно, уйти из политики. Об этом 10 июля сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Отмечается, что после нескольких поражений консервативной партии в ход довыборов в южных округах страны политик понял, что не сможет форсировать довыборы в своем маргинальном избирательном округе Аксбридж и южный Райслип.

«Но два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах», — говорится в публикации.

Также указывается, что в случае ухода из политической деятельности бывший глава британского правительства может снова заняться публицистикой и выступлениями, приносивших ему доход до 2016 года.

При этом один из источников рассказал изданию, что Джонсон обдумывает это вопрос во время текущих выходных и пока неясно, принял ли он решение по нему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании сделали экс-глава МИД страны Джереми Хант и экс-глава минздрава страны Саджид Джавид.