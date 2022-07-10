Москва, 10 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тыс. рублей, предупредил юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Senado Federal В детском автокресле

Так, перевозка детей до 7 лет в автомобиле возможна лишь при использовании спецкресел безопасности. Детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью таких устройств, либо с использованием ремней безопасности, но — на заднем сиденье, отметил юрист в беседе с «Прайм».

При перевозке ребенка на переднем сиденье, удерживающие устройства обязательны. За нарушение данных требований водителю грозит штраф от 3 тыс. до 100 тыс. рублей.