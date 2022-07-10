Александр Погожев,
10 июля 2022, 10:22 — REGNUM 9 июля в Ставрополе состоялся фестиваль автолюбителей. Сотни участников представили свои автомобили на организованной площадке, где соревновались на лучший автотюнинг. На выставке предстали 200 уникальных мотоциклов, ретро-автомобилей и спорткаров.
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Это место встречи людей, для которых автомобиль является частью семьи», — говорят участники фестиваля.
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Для посетителей работали фуд-корты, детские аниматоры, были организованы фотозоны. Также жителей и гостей города развлекали артисты и музыканты.
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
После демонстрации автомобилей участников ожидал розыгрыш призов от спонсоров.