10 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 10:22 — REGNUM 9 июля в Ставрополе состоялся фестиваль автолюбителей. Сотни участников представили свои автомобили на организованной площадке, где соревновались на лучший автотюнинг. На выставке предстали 200 уникальных мотоциклов, ретро-автомобилей и спорткаров.

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Это место встречи людей, для которых автомобиль является частью семьи», — говорят участники фестиваля.

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Для посетителей работали фуд-корты, детские аниматоры, были организованы фотозоны. Также жителей и гостей города развлекали артисты и музыканты.

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомотофестиваль «Семейное авто шоу — 2022» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

После демонстрации автомобилей участников ожидал розыгрыш призов от спонсоров.