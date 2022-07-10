Чита, 10 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. За период с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный марки АИ-92 на 0,1%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

ru.torange.biz Бензин

Бензин автомобильный марок АИ-98 и выше стал продаваться дешевле на 0,2%. Цены на дизельное топливо и бензин автомобильный марки АИ-95 остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 24 июня 2022 года в Забайкальском крае повысились цены на топливо марки АИ-98 (+0,1%).

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