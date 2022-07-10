Анкоридж, США, , 10:05 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в случае, если бы на пост главы Белого дома был переизбран он, конфликта на Украине не было бы. Он заявил об этом на митинге в Анкоридже (штат Аляска), которые транслировали американские консервативные телекомпании.

Трамп Gage Skidmore

В ходе митинга экс-президент США вновь раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена, который, как считает Трамп, довёл страну до упадка.

«Мы слабеющая страна», — сказал он, напомнив про рекордную инфляцию, увеличение цен на топливо, потерю США «энергетической независимости», фондовых рынков, неудачный вывод американской армии из Афганистан и ряд других проблем.

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — сказал бывший американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден написал, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим из-за того, что прямое взаимодействие Вашингтона с арабской страной нужно для противостояния России, победы над Китаем в конкурентной борьбе и стабилизации на Ближнем востоке.