Шегарский район, Томская область, , 10:00 — REGNUM Прокуратура Шегарского района Томской области по итогам проверки в сфере ЖКХ объявила предостережения о недопустимости срыва отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Котельная Пётр Иванов

Согласно закону, летом на котельные должно быть завезено твёрдого топлива на 70% от потребности. Однако в ходе проверки выяснилось, что на ряде объектов меры по формированию запаса не приняты, что может привести к срыву отопительного сезона.

«В целях предотвращения срыва отопительного сезона начальнику управления образования администрации Шегарского района Томской области, а также главам сельских поселений прокурором района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — отметили в прокуратуре.