Чита, 10 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За период с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечено на капусту белокочанную свежую (на 11,5%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста и картофель

Также за этот период подешевели: помидоры свежие (на 9,1%), бананы (на 7,0%), огурцы свежие (на 5,4%), картофель (на 2,1%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 1,9%), морковь (на 1,4%), сахар-песок, маргарин, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 0,5%), масло подсолнечное, колбаса вареная (на 0,3%), говядина, кроме бескостного мяса, чай черный байховый (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июня 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 7,3%).

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