Москва, , 09:54 — REGNUM Очередные факты преступлений вооружённых украинских формирований против мирных жителей Донбасса зафиксируют и расследуюет российские следователи. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что, по данным штаба территориальной обороны ДНР и представительства ЛНР в СЦКК, 9 июля киевские боевики произвели обстрелы города Ирмино и населённого пункта Алчевск в ЛНР, а также города Ясиноватая в ДНР и Кировского района Донецка.

Также указывается, что в результате этого погибли и получили ранения мирные жители, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку указанным фактам и действиям причастных к этому лиц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Верхнеторецкое в ДНР.