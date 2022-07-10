Чита, 10 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За период с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на пшено, он составил 2,6%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пшено в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Также подорожали: яйца куриные, соль поваренная, пищевая — 1,6%, на лук репчатый, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 1,3%, сыры сычужные твердые и мягкие – 0,8%, рис шлифованный – 0,6%, баранина, кроме бескостного мяса – 0,4%, мука пшеничная, свёкла столовая, колбаса полукопченая и варено-копченая – 0,3%, масло сливочное – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 24 июня 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на картофель (3,4%).

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