Москва, 10 июля 2022, 09:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести опрос по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных ценностей.
«Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?» — спросил он в телеграм-канале.
Дается три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, приверженность к традиционным ценностям закреплена в Конституции России. Но до принятия поправок к Конституции Госдума приняла закон о запрете подобной пропаганды среди несовершеннолетних.
Ранее спикер Госдумы Володин отметил, что с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки.
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