Москва, 10 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести опрос по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных ценностей.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?» — спросил он в телеграм-канале.

Дается три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приверженность к традиционным ценностям закреплена в Конституции России. Но до принятия поправок к Конституции Госдума приняла закон о запрете подобной пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее спикер Госдумы Володин отметил, что с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки.