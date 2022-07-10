Москва, 10 июля 2022, 09:52 — REGNUM Идею возрождения автомобильных и других советских брендов поддерживает большинство граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».
Проведённый опрос показал, что идею возрождения отечественных брендов на фоне ухода иностранных компаний из России поддержали 83% респондентов. Против выступили 12% опрошенных, ещё 5% затруднились с ответом.
Отмечается, что речь идёт о возрождении автомобильных марок «Москвич», «Волга» и «Победа», а также моделей холодильников «Орск» и велосипедов «Кама». Большая часть респондентов считает наиболее целесообразным возрождение автомобильных брендов.
Участники опроса предположили, что возрождение отечественных марок поддержит отечественных предпринимателей и поможет укрепить экономику за счёт импортозамещения. Противники этой идеи отметили, что восстановленные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о производстве электромобилей на автозаводе «Москвич».
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