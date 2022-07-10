Москва, 10 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Идею возрождения автомобильных и других советских брендов поддерживает большинство граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич»

Проведённый опрос показал, что идею возрождения отечественных брендов на фоне ухода иностранных компаний из России поддержали 83% респондентов. Против выступили 12% опрошенных, ещё 5% затруднились с ответом.

Отмечается, что речь идёт о возрождении автомобильных марок «Москвич», «Волга» и «Победа», а также моделей холодильников «Орск» и велосипедов «Кама». Большая часть респондентов считает наиболее целесообразным возрождение автомобильных брендов.

Участники опроса предположили, что возрождение отечественных марок поддержит отечественных предпринимателей и поможет укрепить экономику за счёт импортозамещения. Противники этой идеи отметили, что восстановленные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о производстве электромобилей на автозаводе «Москвич».