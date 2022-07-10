Вашингтон, 10 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Какие города в мире оказались самыми дорогими для жизни в первой половине 2022 года, подсчитал аналитический сервис Numbeo.

(сс) SnippyHolloW Цюрих. Швейцария

I место заняла столица Бермудских остров — Гамильтон. В топ-10 попали швейцарские города Цюрих, Базель, Цуг, Берн, Лозанна, Женева и американские Санта-Барбара, Гонолулу, Нью-Йорк.

Города России оказались значительно ниже по стоимости жизни. Санкт-Петербург — на 279-й строчке, Москва — на 287, Казань — 300, Новосибирск — 301, Краснодар — 313.