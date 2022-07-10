Чита, , 09:45 — REGNUM В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту падения автокрана на автомобиль. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, речь идет о ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее смерть двух человек».

Забайкалье. Автомобиль, на который упал автокран СУ СК РФ

По данным следствия, 7 июля 2022 года около 8:00 местного времени в Могойтуйском районе произошло ДТП, при котором произошло падение крана с площадки грузового трала на микроавтобус Honda, водитель которого оказывал услуги по перевозке пассажиров.

В результате происшествия погибли водитель и пасажир микроавтобуса, еще два пассажира получили травмы. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются участники ДТП, проводятся осмотры участвовавших в инциденте автомобилей. Решается вопрос о назначении судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате падения автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Stepwgn два человека погибли, ещё двое, в том числе один ребёнок, травмированы.

Читайте также: В Забайкалье автокран упал на минивэн с людьми