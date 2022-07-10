Донецк, 10 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Верхнеторецкое в ДНР. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:10 — н.п. Нелеповка — н.п. Верхнеторецкое: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Михайловке 6 «натовских» снарядов.