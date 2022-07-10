Донецк, 10 июля 2022, 09:41 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»
«Под вражеским огнем оказались районы 17 населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Калининский, Кировский, Буденовский, Киевский, Ворошиловский, Петровский районы), Гольмовский, Доломитное, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Железная Балка, Степано-Крынка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное», — отмечается в сообщении.