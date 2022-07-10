Кабанский район, Бурятия, 10 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки велись работы по ликвидации восьми лесных пожаров. Возгорания произошли на территории четырёх районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Борьба с лесным пожаром в Бурятии

В борьбе с огнём были задействованы 172 сотрудника лесной охраны и пожарных-десантников, а также 29 единиц техники.

«Общая площадь пройденная огнём, составила 24 га. Семь лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском районах ликвидированы», — добавили в ведомстве.

По состоянию на утро 10 июля, лесники продолжают тушение одного лесного пожара в Кабанском районе на площади 0,7 га.