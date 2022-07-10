Москва, , 09:35 — REGNUM Идею о возможности возрождения советских брендов поддерживает большая часть жителей России и более всего считает это целесообразным в производстве автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви, а также парфюмерии и бытовой химии. Это следует из результатов исследовании аналитического центра университета «Синергия», которые 10 июля приводит РИА Новости.

Флаг СССР Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что опрос был проведён в июле и в нём принимало участие пять тысяч жителей РФ из всех регионов страны.

«Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет в том числе о таких брендах, как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), а также «Орск» (холодильники) и «Кама» (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что те, кто выступает за возрождение брендов времён СССР считают, что это может укрепить российскую экономику (36% респондентов), будет способствовать поддержке отечественных предпринимателей (29%), предотвратит возможный дефицит товаров (22%), а также выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене (13%).

При этом самым целесообразным участники опроса считают возрождение брендов по выпуску автомобилей (26%), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), а также самолетов (3%). В то же время, 9% опрошенных заявили о необходимости возрождения советских брендов во всех возможных отраслях отечественной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину составляет 80,7%.