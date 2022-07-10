Москва, , 09:33 — REGNUM Облачность, дожди и грозы ожидаются в Москве 10 июля. Воздух при этом прогреется до +30 градусов, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва-река. Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5−6 градусов выше климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +28… +30, в Подмосковье +25… +30», — отметил он.

Ветер будет юго-восточным 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. столба.