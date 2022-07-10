Русско-Полянский район, , 09:31 — REGNUM В Русско-Полянском районе Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Велосипедист стал жертвой ДТП в Омской области УМВД по Омской области

По предварительным данным, вечером 10 июля водитель автомобиля Mazda на 144 км трассы Омск — Русская Поляна сбил мужчину 1972 года рождения, ехавшего на велосидепе в попутном направлении. В результате последний погиб на месте.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отметили в управлении.