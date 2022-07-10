Чита, , 09:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 10 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 516 (+13 за минувшие сутки). Это одно из минимальных значений за всю историю пандемии.

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За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние сутки в крае не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 781 пациент (+13 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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