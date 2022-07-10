Пекин, , 09:24 — REGNUM Китайские космонавты Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ начали подготовку к прибытию нового модуля на космическую станцию «Тяньгун». Об этом сообщает портал Space.com.

Космонавты прибыли на орбитальную станцию на корабле «Шэньчжоу-14» в начале июня 2022 года. Одной из главных задач этого экипажа станет приём модуля экспериментального модуля «Вэньтянь», запуск которого должен состояться до конца июля.

За месяц работы на станции космонавты провели анализы воды, воздуха и микроорганизмов внутри основного модуля «Тяньхэ». Также они провели ряд технических работ, включая подготовку скафандров и другого оборудования для будущих выходов в открытый космос.

Китай начал строительство орбитальной станции «Тяньгун» в апреле 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ». Строительство станции должно завершиться до конца 2022 года с прибытием модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

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