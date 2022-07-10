Горно-Алтайск, , 09:23 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован летальных случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 672 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 680. За сутки выявлено четверо новых носителей в Горно-Алтайске и Майминском районе.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 5, за весь период — 33 971. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 332, за весь период — 476 503», - отметили в оперштабе.