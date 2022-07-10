Лондон, , 09:22 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об увольнении посла этой страны в ФРГ Андрея Мельника из-за обострения противоречий между этими странами по вопросу о турбинах Siemens, которые германское правительство пытается вернуть компании «Газпром» для восстановления поставок российского природного газа. Об этом 10 июля сообщает британская газета Express.

Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде», — говорится в публикации.

Также указывается, что немецкие власти хотят, чтобы Канада вернула компании «Газром» турбины для газопровода «Северный поток» для возобновления поставок в Европу голубого топлива, однако киевский режим продолжает утверждать, что это будет противоречить антироссийским санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский своим указом уволил посла этой страны в ФРГ Андрея Мельника.